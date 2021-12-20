Самосуд устроили екатеринбуржцы над избившими мужчину подростками

После избиения мужчины подростками в поселке Кольцово в Екатеринбурге, местные жители решили их найти. Им удалось это сделать, а также наказать 17-летних молодых людей.

Когда один из мужчин позвонил подросткам, то они заявили, что напились суррогата и ничего не помнят, рассказывает житель Кольцово. Сначала подростки, по его словам, избили мужчину, но ночью случился еще один конфликт, но мужчина убежал. На том же месте молодые люди встретились с местными жителями, пишет Е1. По словам местного жителя Сергея, пострадавший дождался полицию на месте и подал заявление. Также он был госпитализирован. Через сутки подростки встретились с жертвой, рассказывает мужчина, и признались в содеянном. Тогда местные жители устроили самосуд. Они, рассказывает Сергей, заставили их отжиматься. В результате молодые люди все признали. На первый раз, говорит мужчина, подростков простили, а также с ними проведена воспитательная беседа. Подростки жестоко запинали мужчину в темном переулке Екатеринбурга

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