Самосуд устроили екатеринбуржцы над избившими мужчину подростками

Самосуд устроили екатеринбуржцы над избившими мужчину подростками
Самосуд устроили екатеринбуржцы над избившими мужчину подростками
Сегодня, 10:33ПроисшествияФото: 1MI
После избиения мужчины подростками в поселке Кольцово в Екатеринбурге, местные жители решили их найти. Им удалось это сделать, а также наказать 17-летних молодых людей.

Когда один из мужчин позвонил подросткам, то они заявили, что напились суррогата и ничего не помнят, рассказывает житель Кольцово. Сначала подростки, по его словам, избили мужчину, но ночью случился еще один конфликт, но мужчина убежал. На том же месте молодые люди встретились с местными жителями, пишет Е1.

По словам местного жителя Сергея, пострадавший дождался полицию на месте и подал заявление. Также он был госпитализирован. Через сутки подростки встретились с жертвой, рассказывает мужчина, и признались в содеянном.

Тогда местные жители устроили самосуд. Они, рассказывает Сергей, заставили их отжиматься. В результате молодые люди все признали. На первый раз, говорит мужчина, подростков простили, а также с ними проведена воспитательная беседа.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
происшествиеподросткиизбиениеЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы