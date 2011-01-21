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Каждые три минуты жители Нижнего Тагила вызывали милицию в праздники
Сюжеты:
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Каждые три минуты жители Нижнего Тагила вызывали милицию в праздники

21 января 2011, 17:21ПроисшествияАнка
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