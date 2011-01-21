Каждые три минуты жители Нижнего Тагила вызывали милицию в праздники
21 января 2011, 17:21ПроисшествияАнка
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Как рассказал начальник нижнетагильского УВД Андрей Исаев, праздничные дни прошли в Нижнем Тагиле относительно спокойно и без последствий.
Только вот телефон у милиционеров не умолкал, говорит Андрей Исаев. Один раз в три минуты тагильчане вызывали правоохранителей. Но, в основном, лишь для того, чтобы успокоить слишком бурно празднующих.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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