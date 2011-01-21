Телефонные мошенники звонят жертвам из колоний в Нижнем Тагиле
21 января 2011, 17:26ПроисшествияАнка
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Совершить преступления, сидя за решёткой.
Телефонные мошенники звонят жертвам из колоний. Об этом рассказал начальник Нижнетагильского УВД Андрей Исаев. По его словам, сейчас тагильские милиционеры ведут серьёзную совместную работу с УВД Каменск-Уральского. В обоих городах есть случаи, когда мошенники звонили по телефону и убеждали жертву, что её близкий родственник попал в ДТП, а для решения всех проблем срочно требуются деньги. В Нижнем Тагиле уже зарегистрировано 30 таких случаев. Отследив звонки, милиционеры обнаружили, что мошенники при помощи сотовых телефонов звонят жертвам из колоний.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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