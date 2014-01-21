В Нижнем Тагиле погибли 2 человека - пожар в частном доме
21 января 2014, 08:55Происшествия
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Страшный пожар произошел этой ночью в Нижнем Тагиле.
По адресу Малогальянская, 81 горел частный дом, сообщение о происшествии служба МЧС получила в 4:37. На место выехали 2 единицы техники и 8 человек личного состава. Однако огонь унес жизни двоих.
По данным ГУ МЧС по Свердловской области, площадь горения составила 20 кв.м, справиться с огнем удалось к 5:07. Сейчас выясняют причины происшествия, устанавливается ущерб.
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