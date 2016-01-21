На коксохимическом производстве Нижнего Тагила погиб молодой рабочий (ФОТО)
Журналистам TagilCity.ru стало известно о том, что вчера вечером на коксохимическом производстве в галерее сборников, отделе дистилляции смолы №2 скончался молодой рабочий.
В официальном описании обстоятельств смерти Крылова А.А. (1992 г.р.) говорится:
В 18:00 рабочий был обнаружен старшим аппаратчиком лежащим на земле возле здания галереи сборников без признаков жизни. В 18:05 была вызвана бригада скорой помощи. До прибытия бригады сменный мастер со старшим аппаратчиком производили оказание первой доврачебной помощи – искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Прибывшая в 18:15 бригада скорой помощи продолжила реанимационные действия, но 18:45 констатировала смерть.
Сейчас на предприятии проводится расследование этого трагического случая.
Официальный комментарий от ЕВРАЗ пока получить не удалось. TagilCity.ru будет следить за развитием событий. Наверняка будет проведено служебное расследование, а семье погибшего будут оказаны различные виды помощи.
ФОТО: Александр Крылов, социальные сети
TagilCity.ru напоминает о том, что на этой неделе были опубликованы результаты расследования гибели работника «Уралхимпласта» Артёма Аманжулова, погибшего 15 октября прошлого года.
© Эрик Х., TagilCity.ru