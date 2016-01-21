На коксохимическом производстве Нижнего Тагила погиб молодой рабочий (ФОТО)

В официальном описании обстоятельств смерти Крылова А.А. (1992 г.р.) говорится:

В 18:00 рабочий был обнаружен старшим аппаратчиком лежащим на земле возле здания галереи сборников без признаков жизни. В 18:05 была вызвана бригада скорой помощи. До прибытия бригады сменный мастер со старшим аппаратчиком производили оказание первой доврачебной помощи – искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Прибывшая в 18:15 бригада скорой помощи продолжила реанимационные действия, но 18:45 констатировала смерть.

Сейчас на предприятии проводится расследование этого трагического случая.

Официальный комментарий от ЕВРАЗ пока получить не удалось. TagilCity.ru будет следить за развитием событий. Наверняка будет проведено служебное расследование, а семье погибшего будут оказаны различные виды помощи.

ФОТО: Александр Крылов, социальные сети

TagilCity.ru напоминает о том, что на этой неделе были опубликованы результаты расследования гибели работника «Уралхимпласта» Артёма Аманжулова, погибшего 15 октября прошлого года.