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На прошлой неделе мужчина облил женщину кислотой. У полиции появились подозреваемые
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На прошлой неделе мужчина облил женщину кислотой. У полиции появились подозреваемые

21 января 2016, 18:35ПроисшествияДенис Таратонов
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