На прошлой неделе мужчина облил женщину кислотой. У полиции появились подозреваемые

Есть лица, которые попали под подозрение. Они проверяются, собирается доказательственная база. По данному делу возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 116 (Побои). 19 января были получены результаты проведённых исследований, едкое вещество определено как серная кислота.

Напомним, это произошло на прошлой неделе. Женщина с ребёнком шла по улице, как вдруг к ней подскочил молодой мужчина и плеснул кислоту в лицо. Несколько капель попали на ребёнка.