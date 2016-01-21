На прошлой неделе мужчина облил женщину кислотой. У полиции появились подозреваемые
21 января 2016, 18:35ПроисшествияДенис Таратонов
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Нижнетагильская полиция продолжает работать по делу о женщине и ребёнке, которых облили кислотой. В деле наметился определённый прогресс, уже есть подозреваемые. Кроме того, удалось установить, какое именно вещество использовал злоумышленник.
Сюжеты: Нижний Тагил
Есть лица, которые попали под подозрение. Они проверяются, собирается доказательственная база. По данному делу возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 116 (Побои). 19 января были получены результаты проведённых исследований, едкое вещество определено как серная кислота.
Напомним, это произошло на прошлой неделе. Женщина с ребёнком шла по улице, как вдруг к ней подскочил молодой мужчина и плеснул кислоту в лицо. Несколько капель попали на ребёнка.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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