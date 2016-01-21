Охотник из Нижнего Тагила застрелил товарища, стреляя в лосей

Роковая охота прошла ещё в прошлом году, 27 декабря, в Серебрянском охотничьем хозяйстве. Четыре приятеля отправились в лес, поохотиться на лося. Выследив дичь, охотники решили, что один из них будет загонщиком, а трое — стрелками. Так получилось, что в какой-то момент загонщик оказался неподалёку от двух бегущих лосей. Один из стрелков находился в этот момент в 50 метрах от них. Ориентируясь на движение, он выстрелил в направлении лосей 4 раза из карабина «Тигр». Из четырёх пуль лишь одна нашла цель, и ей оказался загонщик. Лоси убежали целые и невредимые.