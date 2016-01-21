Охотник из Нижнего Тагила застрелил товарища, стреляя в лосей
Азарт — плохой советчик. На собственном печальном опыте в этом убедился 48-летний охотник из Нижнего Тагила.
Роковая охота прошла ещё в прошлом году, 27 декабря, в Серебрянском охотничьем хозяйстве. Четыре приятеля отправились в лес, поохотиться на лося. Выследив дичь, охотники решили, что один из них будет загонщиком, а трое — стрелками. Так получилось, что в какой-то момент загонщик оказался неподалёку от двух бегущих лосей. Один из стрелков находился в этот момент в 50 метрах от них. Ориентируясь на движение, он выстрелил в направлении лосей 4 раза из карабина «Тигр». Из четырёх пуль лишь одна нашла цель, и ей оказался загонщик. Лоси убежали целые и невредимые.
Ранение оказалось смертельным, и мужчина умер на месте. Теперь полиция пытается определить степень вины охотника. Сейчас его подозревают в причинении смерти по неосторожности. Эту версию подтверждает отсутствие конфликтов между мужчинами. Был проведён следственный эксперимент.
Все участники охоты были трезвые и имели необходимые разрешительные документы.
Подобные случаи не редкость. В конце октября браконьер застрелил охотника, приняв того за медведя, а в Архангельске депутат Гордумы по ошибке застрелил брата на охоте.
Эта история должна послужить уроком всем охотникам Нижнего Тагила. Нельзя начинать стрельбу, предварительно не идентифицировав цель.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru