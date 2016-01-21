Парикмахера обязали выплатить компенсацию за плохую стрижку

Как рассказали «РГ» в Федеральной службе судебных приставов, история случилась в городе Коркино Челябинской области. Около года назад 79-летняя пенсионерка Галина Петровна обратилась в одну из местных парикмахерских, чтобы сделать химическую завивку и окраску волос, - в общем-то, несложную и привычную для пенсионерки манипуляцию с волосами.

Однако на беду пенсионерки ей попалась мастер-неумеха. После процедуры вместо удовольствия клиентка испытала ужас: волосы, как рассказывают судебные приставы, выпадали целыми прядями.

Попытка миром решить вопрос с парикмахером и хозяйкой салона результатов не дала. Поэтому Галина Петровна обратилась в суд с иском о возмещении морального вреда по поводу потерянной шевелюры и расходов на восстановление и лечение волос.

Каждый день салоны красоты посещают сотни тысяч, если не миллионы женщин. Далеко не все из них потом покидают парикмахера довольными. Выяснять отношения в таких случаях всегда очень сложно, потому что женская прическа это целое произведение искусства, а искусство всегда вызывает споры.

Тем не менее есть и однозначные случаи. Когда мастер не просто не угадал с цветом, но своей химией испортил голову клиента, он должен заплатить.

В данном случае суд удовлетворил иск потерпевшей и постановил взыскать с незадачливого мастера Ольги М. 17 тысяч рублей - моральный вред, расходы на представителя и госпошлина. В этом деле примечательно, что отвечал за работу сам мастер, а не салон красоты как организация.

Считается, что получить деньги с конкретного человека всегда трудней, чем с организации. Потому что салону трудней скрыться, чем одному мастеру. Но раз ответчиком был признан мастер, приставам пришлось искать мастера.

Исполнительное производство было возбуждено в августе 2015 года. Выяснилось, что в том салоне должница, молодая женщина, уже не работала. Хозяйка парикмахерской не могла пояснить, где найти ее бывшую работницу, слышала только, что та работает на дому, но где живет, неизвестно.

По месту регистрации должница не проживала. Имущества и денежных счетов за ней зарегистрировано не было. Но все же розыски не прошли даром. Сообщение приставов дошло до девушки, и она, пусть и с опозданием, сама пришла в отдел. Беседуя с приставами, должница пыталась вызвать сочувствие к себе, рассказывая о трудной жизни, отсутствии жилья, работы, но случайно проговорилась о съемной квартире. Тогда пристав предложила девушке проехать к ней домой для оценки ее имущественного положения и дальнейших процессуальных решений. Но на этом разговор был закончен: должница попросила квитанцию для оплаты, пообещав максимально быстро погасить долг. Вскоре деньги действительно были перечислены пенсионерке.