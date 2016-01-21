Полиция Китая раскрыла крупную сеть по торговле детьми, спасены 15 младенцев

Китайская полиция провела масштабную операцию против преступной организации, занимавшейся торговлей детьми. Как сообщила в четверг на своем сайте газета China Daily, сотрудники правоохранительных органов задержали 78 подозреваемых и спасли 15 детей.

Операция проходила одновременно в Ляншань-Ийском автономном округе провинции Сычуань (юго-запад Китая) и в провинции Шаньдун (восток Китая). По словам полицейских, преступники покупали детей в бедных районах Сычуани и продавали их в экономически развитом Шаньдуне, в основном, в городе Линьи. Девочек нарушители закона оценивали в 30 тыс. (около $4,5 тыс.) юаней, за мальчиков просили вдвое больше - 60 тыс. юаней (около $9 тыс.).

Кроме лиц, причастных к организации преступной группы, полиция задержала несколько молодых матерей с грудными младенцами на руках и беременных женщин, которые планировали продать своих детей.