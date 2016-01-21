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Полиция Китая раскрыла крупную сеть по торговле детьми, спасены 15 младенцев
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Полиция Китая раскрыла крупную сеть по торговле детьми, спасены 15 младенцев

21 января 2016, 14:10ПроисшествияMaurice
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