«Цыганку», которая обманывала школьников и обчищала квартиры, посадили на пять лет (ВИДЕО)
Всего женщина обокрала квартиры на миллион рублей.
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор гражданке Таджикистана Файзигуль Курбоновой, которая полгода уводила детей от городских школ к ним домой, забирала деньги, ценные вещи и скрывалась.
Как рассказывают в Прокуратуре Свердловской области, в жильё она проникала, входя в доверие к несовершеннолетним. Она сообщала подросткам, что находится в дружеских отношениях с их родителями и собирается оказать им помощь, вернуть долг или сделать подарок.
Одной из ее первых жертв стала дочь редактора «Четвертого канала» Елены Широковой Саша, к которой Курбонова подошла возле школы, представилась подругой мамы и пригласила пройти с ней, чтобы забрать 2 тыс. долларов, которые незнакомка якобы должна Елене. По словам женщины, в противном случае матери девочки грозил тюремный срок. Ребенок сумел вырваться и убежать.
Позже с Еленой Широковой связалась другая обеспокоенная мать, рассказавшая, что очень похожая женщина втиралась в доверие к ученикам школы №37. Там злоумышленнице, которую все долгое время принимали за цыганку, повезло больше: она сумела убедить школьницу привести ее к себе в квартиру, откуда мошенница похитила деньги и ценные вещи. Тогда воровка и попала в объективы камер видеонаблюдения.
Всего женщина совершила 11 таких преступлений, а материальный ущерб пострадавших составил около миллиона рублей.
Суд приговорил Курбонову к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Заявленные потерпевшими иски о взыскании с подсудимой материального ущерба удовлетворены.