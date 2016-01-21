«Цыганку», которая обманывала школьников и обчищала квартиры, посадили на пять лет (ВИДЕО)

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор гражданке Таджикистана Файзигуль Курбоновой, которая полгода уводила детей от городских школ к ним домой, забирала деньги, ценные вещи и скрывалась.

Как рассказывают в Прокуратуре Свердловской области, в жильё она проникала, входя в доверие к несовершеннолетним. Она сообщала подросткам, что находится в дружеских отношениях с их родителями и собирается оказать им помощь, вернуть долг или сделать подарок.

Одной из ее первых жертв стала дочь редактора «Четвертого канала» Елены Широковой Саша, к которой Курбонова подошла возле школы, представилась подругой мамы и пригласила пройти с ней, чтобы забрать 2 тыс. долларов, которые незнакомка якобы должна Елене. По словам женщины, в противном случае матери девочки грозил тюремный срок. Ребенок сумел вырваться и убежать.

Позже с Еленой Широковой связалась другая обеспокоенная мать, рассказавшая, что очень похожая женщина втиралась в доверие к ученикам школы №37. Там злоумышленнице, которую все долгое время принимали за цыганку, повезло больше: она сумела убедить школьницу привести ее к себе в квартиру, откуда мошенница похитила деньги и ценные вещи. Тогда воровка и попала в объективы камер видеонаблюдения.

Всего женщина совершила 11 таких преступлений, а материальный ущерб пострадавших составил около миллиона рублей.