В Екатеринбурге пьяный пассажир разбил об дерево машину такси

По словам водителя такси, он двигался в левом ряду в сторону центра, тогда как тонированный Mitsubishi ехал в правом. Клиент попросил таксиста остановиться возле магазина и тот включил правый поворот, но справа его начал обгонять «японец».

Очевидно таксист подрезал иномарку, после чего та остановилась. За рулем Mitsubishi оказалась автоледи, а в салоне два пассажира – мужчина и женщина. Мужчина вышел из машины и попытался разобраться с наглым таксистом при помощи кулаков: ударил водителя Daewoo Nexia и вытащил из машины. По словам таксиста, мужчина был нетрезв и намеревался угнать авто, но девушка его остановила, и тогда пьяный пассажир сел за руль такси и въехал в дерево.