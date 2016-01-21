В Нижнем Тагиле автовандалы подожгли иномарку (ФОТО)

Вместе с числом авто растёт и количество сообщений об умышленной порче хулиганами движимого имущества.

Но одно дело, когда кто-то царапает краску или протыкает шины, другое дело, когда совершается поджог, пламя от которого может пойти по пути, не предусмотренному поджигателями.

Сегодня ночью сгорел мой автомобиль Opel ASTRA по адресу ул.Зари, 52. Зафиксирован факт поджога. Просьба откликнуться людей, кто что-нибудь видел или знает. Вознаграждение гарантировано написал в редакцию TagilCity.ru раздосадованный автолюбитель Дмитрий.

Информацию о пожаре подтвердило МЧС. Сообщение о возгорании было получено около 5-ти утра. В тушении автомобиля участвовало пять человек личного состава и две единицы техники. Уже в 5:12 пожар был полностью потушен.

ФОТО: Дмитрий Аргаузов

На место происшествия выезжали и полицейские. Они приняли у владельца автомобиля заявление о поджоге.

Полицией было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ прокомментировали для журналистов TagilCity.ru в пресс-службе УВД.

TagilCity.ru напоминает хулиганам о том, что за уничтожение имущества, совершённое общеопасным способом, предусмотрена уголовная ответственность в виде пяти лет лишения свободы.

А честных граждан TagilCity.ru призывает к бдительности. Если вам что-то известно об этом поджоге, сообщайте имеющуюся у вас информацию пострадавшему Дмитрию Аргаузову.