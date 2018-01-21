7-летний екатеринбуржец впал в кому после наезда на него иномарки (ВИДЕО)

Это произошло на улице Селькоровская. Водитель на иномарке «Mazda 626» ехал на высокой скорости и не остановился на запрещающий сигнал светофора. Как позже он признался, его ослепило солнце, поэтому он не заметил ни ребенка, ни дорожный сигнализатор.

В сети появилась запись с места аварии, на котором видно, как ребёнок дожидается разрешающего сигнала и бежит по пешеходному переходу прямо под колёса движущейся иномарки. Другие автомобили при этом останавливаются. В это время, не торопясь, дорогу переходит женщина.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Порядка 30 очевидцев аварии и 12 автомобилистов находились на месте ДТП, чтобы помочь пострадавшему. Сообщается, что у ребёнка тяжелая черепно-мозговая травма. Мальчик не приходил в сознание, а затем впал в кому, передает «Комсомольская правда-Урал». Сейчас он находится в реанимации на искусственной вентиляции легких.