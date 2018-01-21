7-летний екатеринбуржец впал в кому после наезда на него иномарки (ВИДЕО)
В столице Урала под колёса автомобиля попал 7-летний мальчик. Он переходил по пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора, как вдруг его сбила иномарка. Ребёнок получил тяжелые травмы, сейчас за его жизнь борются медики.
Это произошло на улице Селькоровская. Водитель на иномарке «Mazda 626» ехал на высокой скорости и не остановился на запрещающий сигнал светофора. Как позже он признался, его ослепило солнце, поэтому он не заметил ни ребенка, ни дорожный сигнализатор.
В сети появилась запись с места аварии, на котором видно, как ребёнок дожидается разрешающего сигнала и бежит по пешеходному переходу прямо под колёса движущейся иномарки. Другие автомобили при этом останавливаются. В это время, не торопясь, дорогу переходит женщина.
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Порядка 30 очевидцев аварии и 12 автомобилистов находились на месте ДТП, чтобы помочь пострадавшему. Сообщается, что у ребёнка тяжелая черепно-мозговая травма. Мальчик не приходил в сознание, а затем впал в кому, передает «Комсомольская правда-Урал». Сейчас он находится в реанимации на искусственной вентиляции легких.
Видео: «Комсомольская правда-Урал»
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