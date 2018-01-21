Квартира сгорела в пятиэтажном доме в Екатеринбурге (ФОТО)
В столице Урала в ночь на субботу, 20 января, в жилом доме горела квартира, расположенная на первом этаже пятиэтажки по улице Альпинистов в районе Химмаш.
Сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило примерно в 2:30 ночи. Жильцы подъезда рассказали, что проснулись от запаха гари, вызвали пожарных и стали выходить на лестничную клетку.
На место происшествия незамедлительно приехали 10 человек личного состава на двух единицах спецтехники. На месте дежурили ответственные службы: полицейские и скорая помощь.
Огонь был локализован в 2:46 часов, а в 2:45 спасатели ликвидировали открытое горение. Проливка и разбор сгоревшего имущества были завершены в 3:45.
На площади 15 квадратных метров горело домашнее имущество, передает ГУ МЧС по региону. К счастью, никто из проживающих здесь екатеринбуржцев не получил травмы. В точных причинах пожара предстоит разобраться специалистам.
Фото: служба спасения СОВА
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