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Семья с маленьким ребёнком чудом спаслась из горящего дома под Екатеринбургом (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Семья с маленьким ребёнком чудом спаслась из горящего дома под Екатеринбургом (ФОТО)

21 января, 14:50Происшествия
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