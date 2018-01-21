Семья с маленьким ребёнком чудом спаслась из горящего дома под Екатеринбургом (ФОТО)

В ночь на 21 января в частном доме на Широкой речке произошёл пожар . По информации очевидцев, огонь начал распространяться с пристроек. В доме проживала молодая семья с маленьким ребёнком. Соседи первым делом бросились их спасать.

Через окошко я увидел зарево и побежал к соседям. Стучал в окна и двери, звал хозяев. Огонь полыхал уже очень сильно. Тогда я разбил два окна, но не увидел внутри ничего кроме дыма. После этого я сбегал домой за фонариком и уже на обратном пути увидел соседа. Он был в одних шортах рассказал местный житель по имени Николай.