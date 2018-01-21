Семья с маленьким ребёнком чудом спаслась из горящего дома под Екатеринбургом (ФОТО)
В коллективном саду «40 лет Октября» на Широкой Речке произошло возгорание частного дома. Оставшиеся без верхней одежды хозяева с маленьким ребёнком на руках прятались от пожара в теплице.
В ночь на 21 января в частном доме на Широкой речке произошёл пожар. По информации очевидцев, огонь начал распространяться с пристроек. В доме проживала молодая семья с маленьким ребёнком. Соседи первым делом бросились их спасать.
Через окошко я увидел зарево и побежал к соседям. Стучал в окна и двери, звал хозяев. Огонь полыхал уже очень сильно. Тогда я разбил два окна, но не увидел внутри ничего кроме дыма. После этого я сбегал домой за фонариком и уже на обратном пути увидел соседа. Он был в одних шортах рассказал местный житель по имени Николай.
Супруги, оказавшись на морозе с ребёнком на руках и без верхней одежды, спрятались в теплице, где их позже нашли спасатели и соседи. Пострадавших в пожаре не оказалось, но дом полностью сгорел, сообщает E1.ru. Семью на ночь приютили соседи.
По предварительной информации сотрудников МЧС возгорание произошло из-за неисправной электропроводки.
Фото: E1.ru
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