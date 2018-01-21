Жительница Нижнего Тагила ударила собутыльника ножом во время пьяной ссоры
21 января, 13:40Происшествия
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Пьяная ссора закончилась проникающим ножевым ранением для жителя Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Вечером 20 января в центральную городскую больницу Нижнего Тагила поступил 55-летний мужчина с проникающим ножевым ранением.
Сотрудники полиции отправились в квартиру на улицу Черных, откуда доставили пострадавшего. На месте происшествия находилась 32-летняя женщина, которая созналась в том, что во время пьяной ссоры нанесла удар ножом собутыльнику.
Как сообщает «Вечерний Екатеринбург», правоохранительные органы по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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