Ни извинений, ни комментариев: мужчина умер в ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле после инъекции

Жена погибшего Катерина Боженюк рассказала редакции TagilCity.ru подробности случившегося.

Как пояснили врачи в тот день, что они все сделали верно и ввели ему лекарство. После чего ему стало плохо, он им сказал, что кружится голова. Медсестра положила его на кушетку, оказывала помощь, дальше вызвали реаниматологов. Но спасти не могли, рассказала жена погибшего Катерина Боженюк.

По словам женщины, её муж каждый полгода проходил лечение антибиотиками.

Евгений раз в полгода лежал в этом отделении и лечился антибиотиком. «Цефтриаксон» был назначен для лечения воспаления глаза, пояснила Катерина.

Причина смерти была указана –анафилактический шок. Потом пришел ответ первой экспертизы, в ней написано, что смерть наступила от «неблагоприятной реакции на внутривенное ведение «Лидокаина».

Однако по словам Екатерины, у Евгения с собой были только две ампулы «Дипроспана». Данный препарат назначается только внутримышечно. Антибиотик предоставило медицинское учреждение.

«Дипроспан» – это препарат, который также не предназначен для внутривенного введения.

Препарат не предназначен для в/в и в/к введения, сказано в инструкции к препарату.

Он уехал с двумя ампулами «Дипроспана», в вещах которые забирали с больницы была одна. Медсестра пояснила, что открыла ее для того, чтобы поставить. Но не успела.пояснила Катерина.

Руководитель СО СКР по Дзержинскому району Нижнего Тагила Денис Кельбиханов сообщил редакции TagilCity.ru, что по факту смерти человека возбуждено бесфигурантное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Ждем результатов судебно-медицинской экспертизы, экспертизы трупа и химической, которые будут готовы примерно через месяц, рассказал Кельбиханов.

Главврач больницы, в которой умер Евгений Костицин, от комментариев воздержался.

Пока никаких комментариев по внутренней проверке не даём. Материалы находятся в Следственном комитете, ответил главврач ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле Олег Николаев.