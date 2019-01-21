Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Ни извинений, ни комментариев: мужчина умер в ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле после инъекции
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Ovqu7 ljv e

Ни извинений, ни комментариев: мужчина умер в ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле после инъекции

Сегодня, 16:36ПроисшествияФото: Катерина Боженюк
Читайте
также
Чему нас научил 2018-ый? Самые важные уроки минувшего года, полезные в 2019-ом
Ударили по яйцам: сколько штук в упаковках свердловских производителей?
«Происшествий не допущено»: 68 тысяч свердловчан окунулись в купели в Крещение