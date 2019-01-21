Пассажир ограбил водителя такси в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле мужчина не смог расплатиться за поездку в такси и украл мобильный телефон у женщины водителя. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.
В Нижнем Тагиле пассажир ограбил водителя такси. С заявлением в отделение полиции обратилась женщина 1974 года рождения, которая стала жертвой преступления.
Приняв очередной заказ от оператора, она забрала клиента в микрорайоне Красный Камень и повезла его на ГГМ. Пассажир оказался в состоянии алкогольного опьянения и признался, что у него нет денежных средств, чтоб расплатится за поездку.
Мужчина стал предлагать водителю варианты, каким образом она сможет забрать деньги и попросил, чтобы его подвезли в увеселительное заведение. Водитель такси отказалась и остановила автомобиль. Тогда пассажир потребовал у женщины отдать сотовый телефон, силой отобрал его и скрылся.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции под подозрение попал 30-летний житель микрорайона Выя, ранее судимый за кражи. Его задержали дома, похищенный телефон был при нем. По факту произошедшего преступления в следственном подразделении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК Российской Федерации, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».
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