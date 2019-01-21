Пассажир ограбил водителя такси в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле пассажир ограбил водителя такси. С заявлением в отделение полиции обратилась женщина 1974 года рождения, которая стала жертвой преступления.

Приняв очередной заказ от оператора, она забрала клиента в микрорайоне Красный Камень и повезла его на ГГМ. Пассажир оказался в состоянии алкогольного опьянения и признался, что у него нет денежных средств, чтоб расплатится за поездку.

Мужчина стал предлагать водителю варианты, каким образом она сможет забрать деньги и попросил, чтобы его подвезли в увеселительное заведение. Водитель такси отказалась и остановила автомобиль. Тогда пассажир потребовал у женщины отдать сотовый телефон, силой отобрал его и скрылся.