Первоклассница из Каменска-Уральского получила сотрясение мозга на уроке физкультуры

Во время урока физкультуры одноклассник девочки бросил волейбольный мяч, который попал ребенку по голове.

После этого у школьницы сильно заболела голова. Мать вызвала скорую, и в медучреждении было установлено, что у ребенка сотрясение головного мозга. Сейчас девочка проходит лечение.