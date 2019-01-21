Первоклассница из Каменска-Уральского получила сотрясение мозга на уроке физкультуры
Сегодня, 20:52ПроисшествияФото: pixabay.com
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8-летняя девочка получила сотрясение головного мозга в школе. На уроке физкультуры ей в голову прилетел волейбольный мяч.
Во время урока физкультуры одноклассник девочки бросил волейбольный мяч, который попал ребенку по голове.
После этого у школьницы сильно заболела голова. Мать вызвала скорую, и в медучреждении было установлено, что у ребенка сотрясение головного мозга. Сейчас девочка проходит лечение.
Инцидентом заинтересовалась прокуратура. Проходит проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
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