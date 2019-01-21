Пострадали 6 человек: массовое ДТП произошло под Богдановичем
Неудачный обгон на трассе Екатеринбург-Тюмень закончился массовой аварией. Шесть человек пострадали, двое из них с переломами и ушибами доставлены в больницу.
В 06:30 21 января на 87-м километре трассы Екатеринбург-Тюмень водитель автомобиля «ВАЗ-2110» при обгоне большегруза «МАЗ» не справился с управлением и при возврате на свою полосу столкнулся с автомобилем «Черри», а от столкновения машину вновь отбросило под грузовик.
Среди пострадавших есть трое несовершеннолетних детей. Благодаря тому, что они перевозились в специальных сидениях, удалось избежать серьёзных травм. Водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ» доставлены в больницу Богдановича с ушибами и переломом.
На место аварии прибыли сотрудники дорожной полиции. Им предстоит установить обстоятельства массового ДТП и определить степень вины каждого участника, сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области.
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