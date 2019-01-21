Пострадали 6 человек: массовое ДТП произошло под Богдановичем

В 06:30 21 января на 87-м километре трассы Екатеринбург-Тюмень водитель автомобиля «ВАЗ-2110» при обгоне большегруза «МАЗ» не справился с управлением и при возврате на свою полосу столкнулся с автомобилем «Черри», а от столкновения машину вновь отбросило под грузовик.