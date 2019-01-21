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Пострадали 6 человек: массовое ДТП произошло под Богдановичем
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пострадали 6 человек: массовое ДТП произошло под Богдановичем

Сегодня, 00:30ПроисшествияФото: гибдд.рф
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