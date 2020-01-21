В Екатеринбурге школьник спас жильцов подъезда от пожара

Около четырех часов утра в подъезде дома на улице Торговой произошло возгорание — горела детская коляска. Подъезд заполнил едкий дым. Соседей разбудил 15-летний школьник Дамир. Мальчик стучался в двери к соседям, а также самостоятельно пытался потушить пожар.

Из дома эвакуировались 20 человек, среди них четверо детей. Сам Дамир воспитывается в многодетной семье. Во время тушения пожара подросток надышался дымом, его госпитализировали в медучреждение.