В Екатеринбурге школьник спас жильцов подъезда от пожара

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15-летний школьник в Екатеринбурге разбудил соседей и помог им эвакуироваться, когда в подъезде ночью произошел пожар, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Около четырех часов утра в подъезде дома на улице Торговой произошло возгорание — горела детская коляска. Подъезд заполнил едкий дым. Соседей разбудил 15-летний школьник Дамир. Мальчик стучался в двери к соседям, а также самостоятельно пытался потушить пожар.
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Из дома эвакуировались 20 человек, среди них четверо детей. Сам Дамир воспитывается в многодетной семье. Во время тушения пожара подросток надышался дымом, его госпитализировали в медучреждение.
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