В Ивделе СК начал проверку после избиения пятиклассника толпой школьников
Сегодня, 08:58ПроисшествияФото: Подслушано в Ивделе
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Следственный комитет начал проверку по факту избиения ученика школы № 2 в Ивделе, пишет портал Е1.
Инцидент произошел 17 января. Несколько учеников школы напали на пятиклассника и избили мальчика. Издевательства они снимали на камеру. Несколько человек пинали ребенка в то время, как его держали ребята постарше. От нападавших школьника спасла проходящая мимо женщина.
Один из учащихся рассказал, что избитый школьник сам бывает провокатором конфликтов, но также ученик осудил и нападавших.
Какие травмы получил школьник — неизвестно. В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей