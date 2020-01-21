В Ивделе СК начал проверку после избиения пятиклассника толпой школьников

Инцидент произошел 17 января. Несколько учеников школы напали на пятиклассника и избили мальчика. Издевательства они снимали на камеру. Несколько человек пинали ребенка в то время, как его держали ребята постарше. От нападавших школьника спасла проходящая мимо женщина.