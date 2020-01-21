В Нижней Салде 9-летняя девочка сломала ноги во время катания на тюбинге
Сегодня, 19:12ПроисшествияФото: pixabay.com
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19 января в Нижней Салде 9-летняя школьница сломала ноги, катаясь на «бублике».По данному факту прокуратура Свердловской области организовала проверку, сообщает пресс-служба ведомства.
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда
Инцидент произошел на склоне у Первой речки в районе совхоза. Девочка каталась на тюбинге в присутствии старшей сестры. В какой-то момент она не справилась с управлением и врезалась в дерево, в результате чего получила прелом обеих ног.
Сотрудники прокуратуры устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в новогодние праздники в Нижнем Тагиле 8-летняя девочка получила травму головы, катаясь на «бублике» в районе Пихтовых гор.
В Нижнем Тагиле 8-летняя девочка получила перелом черепа после катания на «бублике»
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