В Реже четырехлетняя девочка сломала ногу в батутном парке

По предварительным данным, во время нахождения на одном из батутов девочка упала и получила перелом ноги. Ребенку оказывается необходимая медицинская помощь.

Следователи проводят комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.