В Реже четырехлетняя девочка сломала ногу в батутном парке
Сегодня, 20:28ПроисшествияФото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области
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В Реже следственный комитет начал проверку по факту травмирования четырехлетней девочки в батутном парке, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.
По предварительным данным, во время нахождения на одном из батутов девочка упала и получила перелом ноги. Ребенку оказывается необходимая медицинская помощь.
Следователи проводят комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
В декабре 2019 года посетительница батутного парка «Атмосфера» в Нижнем Тагиле сломала ногу. Женщина подала заявление в полицию и заявила о намерении обратиться в прокуратуру.
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