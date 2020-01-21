В Томской области в пожаре погибли одиннадцать мигрантов

Площадь пожара составила 208 квадратных метров, с огнем боролись 19 спасателей. В здании проживали рабочие лесозаготовительной компании ООО «Гринвуд». Все погибшие являются гражданами Узбекистана.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».