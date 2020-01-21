В Томской области в пожаре погибли одиннадцать мигрантов
Сегодня, 09:50ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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В результате пожара в одноэтажном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области погибли 11 человек, сообщает ГУ МЧС по региону.
Площадь пожара составила 208 квадратных метров, с огнем боролись 19 спасателей. В здании проживали рабочие лесозаготовительной компании ООО «Гринвуд». Все погибшие являются гражданами Узбекистана.
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