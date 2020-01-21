«Все вещи остались». В Нижнем Тагиле разыскивают пропавшего в декабре мужчину
В Нижнем Тагиле полиция и поисковый отряд «Скорпион» разыскивают 45-летнего мужчину, который пропал 2 декабря 2019 года. Как рассказал руководитель поискового отряда Игорь Гапонов, в последний раз мужчину видели выходящим из дома в коллективном саду «Юбилейный».
В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» TagilCity.ru рассказали, что заявление о пропаже поступило 16 января. По их данным, мужчина проживал в коллективном саду «Юбилейный», а также подрабатывал там сторожем. Соседи заметили его отсутствие ещё в декабре, но найти не смогли, а позже вышли на его родственницу, которая жила отдельно и не знала о случившемся. Она и написала заявление в полицию.
Все его вещи остались на месте: телефон, кошелёк, одежда. Всё указывает на то, что он просто ненадолго вышел, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Сейчас полиция проводит расследование и уже подключила волонтеров для прочесывания леса. Игорь Гапонов пояснил, что по его данным, когда пропавший вышел из сада, его видели направляющимся в сторону Нижнего Тагила.
Полиция привлекла нас проверить территорию леса. Вдруг не дошёл,добавил Гапонов.
Поиск в лесу вокруг сада «Скорпион» планирует провести в субботу, 25 декабря.