Под селом Мурзинка при заготовке леса погиб рабочий

Под селом Мурзинка на делянке нижнетагильского лесничества погиб рабочий.

Прокуратура Пригородного района проводит проверку в связи с гибелью работника ООО «Лесторг», сообщает пресс-служба свердловского ведомства. 19 января 2021 года около 16 часов при проведении работ по трелевке леса на делянке в нижнетагильском лесничестве вблизи села Мурзинка погиб 39-летний мужчина. Сейчас устанавливаются обстоятельства получения травм. Погибший работал по трудовому договору на должности чокеровщика. Прокуратура проверит соблюдение в организации требований трудового законодательства по части охраны труда работников. По результатам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования при наличии оснований. Напомним, 14 декабря 2020 года в Нижнем Тагиле погиб под прессом работник «Уралвагонзавода». В Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе» рабочий погиб под прессом

