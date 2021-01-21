Под селом Мурзинка при заготовке леса погиб рабочий

Под селом Мурзинка при заготовке леса погиб рабочий

Сегодня, 17:48ПроисшествияPhoto: pixabay.com
Под селом Мурзинка на делянке нижнетагильского лесничества погиб рабочий.

Прокуратура Пригородного района проводит проверку в связи с гибелью работника ООО «Лесторг», сообщает пресс-служба свердловского ведомства.

19 января 2021 года около 16 часов при проведении работ по трелевке леса на делянке в нижнетагильском лесничестве вблизи села Мурзинка погиб 39-летний мужчина. Сейчас устанавливаются обстоятельства получения травм.

Погибший работал по трудовому договору на должности чокеровщика.

Прокуратура проверит соблюдение в организации требований трудового законодательства по части охраны труда работников. По результатам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования при наличии оснований.

Напомним, 14 декабря 2020 года в Нижнем Тагиле погиб под прессом работник «Уралвагонзавода».

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