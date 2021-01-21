В Екатеринбурге Mercedes врезался в автобусную остановку с людьми

По предварительной информации, женщина 1997 года рождения двигалась со стороны улицы Ленина в сторону улицы Малышева. Справа от нее на остановке встал автобус, а затем начал перестраиваться в левый ряд. Чтобы с ним не столкнуться, девушка попыталась встать в правый ряд, но потеряла управление и врезалась в остановочный киоск. В результате пострадала женщина 1992 года рождения. Она госпитализирована с черепно-мозговой травмой и ушибом коленных суставов.