В Екатеринбурге Mercedes врезался в автобусную остановку с людьми

На месте происшествия работает экипаж ГИБДД, пишет Ура.ру. Также издание сообщает, что там находится машина скорой помощи.
По предварительной информации, женщина 1997 года рождения двигалась со стороны улицы Ленина в сторону улицы Малышева. Справа от нее на остановке встал автобус, а затем начал перестраиваться в левый ряд. Чтобы с ним не столкнуться, девушка попыталась встать в правый ряд, но потеряла управление и врезалась в остановочный киоск. В результате пострадала женщина 1992 года рождения. Она госпитализирована с черепно-мозговой травмой и ушибом коленных суставов.
Напомним, накануне 20 января в Нижнем Тагиле на Красном Камне водитель Skoda выехал на полосу встречного движения и столкнулся «лоб в лоб» с «Шевроле».