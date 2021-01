В Екатеринбурге Mercedes врезался в автобусную остановку с людьми

Автомобиль Mercedes Benz CLA врезался в автобусную остановку, на которой находились люди. Инцидент произошел в Екатеринбурге на улице Карла Либкнехта.

На месте происшествия работает экипаж ГИБДД, пишет Ура.ру. Также издание сообщает, что там находится машина скорой помощи. По предварительной информации, женщина 1997 года рождения двигалась со стороны улицы Ленина в сторону улицы Малышева. Справа от нее на остановке встал автобус, а затем начал перестраиваться в левый ряд. Чтобы с ним не столкнуться, девушка попыталась встать в правый ряд, но потеряла управление и врезалась в остановочный киоск. В результате пострадала женщина 1992 года рождения. Она госпитализирована с черепно-мозговой травмой и ушибом коленных суставов. Напомним, накануне 20 января в Нижнем Тагиле на Красном Камне водитель Skoda выехал на полосу встречного движения и столкнулся «лоб в лоб» с «Шевроле». В Нижнем Тагиле водитель «Шкоды» вылетел на встречку и устроил «лобовое» ДТП

