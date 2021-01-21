В Нижнем Тагиле мужчина застрял в коллекторе теплотрассы на ГГМ

Он, скорее всего, попал в трудную жизненную ситуацию, находился там давно и, видимо, ослаб. Спасатели при помощи специального инструмента извлекли пострадавшего,рассказал редакции TagilCity.ru директор МБУ «Центр защиты населения» Сергей Коперкин.