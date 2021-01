В Нижнем Тагиле мужчина застрял в коллекторе теплотрассы на ГГМ

20 января вечером на Гальянке за школой № 90 очевидцы услышали из коллектора крики о помощи и вызвали спасателей.

На пульт диспетчера МБУ «Центр защиты населения» поступил звонок от службы 112. На месте спасатели обнаружили человека, который находился под горячей трубой отопления. Сразу мужчину достать не удалось. Он, скорее всего, попал в трудную жизненную ситуацию, находился там давно и, видимо, ослаб. Спасатели при помощи специального инструмента извлекли пострадавшего,рассказал редакции TagilCity.ru директор МБУ «Центр защиты населения» Сергей Коперкин. По его словам, мужчина получил небольшие ожоги, однако отказался от госпитализации. Предположительно, он спал в коллекторе на матрасе. Photo: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила Напомним, в октябре прошлого года в Нижнем Тагиле спасатели достали из вентиляции мужчину, который там застрял. В Нижнем Тагиле спасатели достали застрявшего в вентиляции мужчину

