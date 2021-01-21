В Нижнем Тагиле шестеро подростков избили мужчину на Вагонке

В Нижнем Тагиле шестеро подростков избили мужчину на Вагонке

Сегодня, 13:13ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле на Вагонке из-за сделанного им замечания о поведении, шестеро несовершеннолетних избили мужчину.

По словам очевидцев, драка случилась в магазине «Меркурий» на Ленинградском проспекте, 40. Кроме того, свидетели пояснили, что эти подростки не первый раз нарушают закон: грабят взрослых, нюхают клей рядом с магазином, нападают на других детей с ножами и камнями.

В течение прошлого года в полицию поступило шесть сообщений из магазина на Ленинградском проспекте, 40 по поводу нахождения там подростков. По всем случаям на место выезжали сотрудники правоохранительных органов, сообщили редакции TagilCity.ru в МУ МВД «Нижнетагильское».

Были составлены административные протоколы за мелкое хищение (ст. 7.27) и мелкое хулиганство (ст. 20.1.1). Кроме того, по ст. 5.35 КоАП РФ были привлечены родители одного из подростков, который не достиг возраста привлечения к ответственности,пояснили в ведомстве.

В полиции отметили, что заявления об избиении мужчины в органы внутренних дел не поступало. Однако информация из социальных сетей будет зарегистрирована и направлена для проверки в отдел полиции № 17.

Video:«Инцидент Нижний Тагил»

Напомним, в конце ноября 2020 года в Нижнем Тагиле в торговом центре DEPO толпа подростков за пролитую воду выбили продавцу кофе четыре зуба.

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