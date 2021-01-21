В Нижнем Тагиле шестеро подростков избили мужчину на Вагонке

По словам очевидцев, драка случилась в магазине «Меркурий» на Ленинградском проспекте, 40. Кроме того, свидетели пояснили, что эти подростки не первый раз нарушают закон: грабят взрослых, нюхают клей рядом с магазином, нападают на других детей с ножами и камнями.