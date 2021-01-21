В подмосковной школе ФСБ предотвратила массовый расстрел учеников и преподавателей

В подмосковной школе ФСБ предотвратила массовый расстрел учеников и преподавателей

Сегодня, 15:17ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
Сотрудники ФСБ предотвратили массовый расстрел в подмосковной школе. Об этом сообщается в Tqltgram-канале «112».

В результате спецоперации были задержаны двое 16-летних подростков. По данным спецслужб, школьники разработали план нападения на учебное заведение, чтобы убить учеников и педагогов. Подозреваемые планировали применить холодное и огнестрельное оружие.

В ходе обысков у подростков были найдены два самодельных пистолета, девять петард с металлическими пулями, тактические перчатки и балаклава.

Отмечается, что идея нападения школьников посетила после просмотра роликов на YouTube. В отношении них возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, оба подростка воспитывались в благополучных семьях. Один из них является учеником 10 класса школы, а второй — студентом первого курса колледжа. Оба ранее в поле зрения правоохранителей не попадали, на учете нигде не состояли.

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