Бандиты «от чиновников» с Уралмаша «кошмарят» местных торговцев в Екатеринбурге

«Маски-шоу» разгромили павильон с овощами и фруктами на Уралмаше в Екатеринбурге, чтобы разместить на этом месте свою торговую точку. Полиция проводит проверку.

Инцидент произошел в ночь с 19 на 20 января в киоске на Космонавтов, 45 в Екатеринбурге. Как рассказал Ура.ру хозяин торговой точки, неизвестные налетчики разгромили его ларек с овощами и фруктами, испортив также весь товар свердловчанина. Мужчине бандиты представились людьми «от администрации района», однако среди нападавших владелец киоска узнал представителей местной группировки «четырехсотые». На месте разгромленного ларька стоит новая торговая точка, в которой работает продавец, ранее торговавший на улице Баумана. Ущерб от произошедшего свердловчанин оценил в 250 тысяч рублей, мужчина планирует заявить о случившемся в полицию, прокуратуру и администрацию Екатеринбурга. Его в этом поддерживают местные жители. В правоохранительных органах редакции ответили, что пока никто к ним по данному факту не обращался. Информация о возможном правонарушении проверяется сотрудниками территориального ОВД, добавили в пресс-службе МВД. Банда с топорами за один час 2 раза напала на магазины стройтехники в Екатеринбурге

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