Лже-силовики похитили супругу федерального судьи Нижнего Новгорода

Лже-силовики похитили супругу федерального судьи Нижнего Новгорода
Лже-силовики похитили супругу федерального судьи Нижнего Новгорода
Сегодня, 18:03ПроисшествияФото: 1МI
Жену федерального судьи Сайди Янгулбаева Зарему из Нижнего Новогорода похитили прямо из дома. Неизвестные представились сотрудниками полиции Чечни и увезли женщину якобы в качестве свидетеля.

Инцидент произошел вечером 20 января в Нижнем Новгороде. Как сообщают NN, к дому судьи подъехало 7-8 автомобилей с вооруженными людьми. На машинах были регистрационные номера с регионом республики Чечня.

Неизвестные ворвались в квартиру Янгулбаевых и представились сотрудниками полиции, показав главе семейства постановление о приводе его и Заремы в качестве свидетелей в Чечню. Адвокату Янгулбаевых копии документа сделать не дали.

Женщина потеряла сознание на лестничной клетке — у нее диабет, а накануне супруга федерального судьи сдавала анализ на коронавирус.

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