Лже-силовики похитили супругу федерального судьи Нижнего Новгорода

Инцидент произошел вечером 20 января в Нижнем Новгороде. Как сообщают NN, к дому судьи подъехало 7-8 автомобилей с вооруженными людьми. На машинах были регистрационные номера с регионом республики Чечня.
Неизвестные ворвались в квартиру Янгулбаевых и представились сотрудниками полиции, показав главе семейства постановление о приводе его и Заремы в качестве свидетелей в Чечню. Адвокату Янгулбаевых копии документа сделать не дали.
Женщина потеряла сознание на лестничной клетке — у нее диабет, а накануне супруга федерального судьи сдавала анализ на коронавирус.