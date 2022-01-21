С жительницы Екатеринбурга потребовали 800 тыс рублей за столкновение с BMW

С жительницы Екатеринбурга потребовали 800 тыс рублей за столкновение с BMW
С жительницы Екатеринбурга потребовали 800 тыс рублей за столкновение с BMW
Сегодня, 11:35ПроисшествияФото: pixabay.com
Жительницу Екатеринбурга обвинили в ДТП с участием четырех автомобилей, в том числе BMW.

Дорожная авария произошла в октябре прошлого года. Opel белого цвета совершал перестроение для заезда парковку. В этот момент в машину въехал черный BMW, который двигался по правой полосе. От удара «баварец» потерял управление и разбил еще несколько припаркованных автомобилей.

Обстоятельства аварии выясняли сотрудники ГИБДД. По их мнению, виновата Елена, водитель Opel. У девушки была помеха справа, но она не убедилась в безопасности проезда и получила удар.

За рулем BMW тоже была девушка. Иномарка «летела» по правой полосе, выделенной для общественного транспорта. Машина не числится как такси, уверяет муж Елены. И заявляет о том, что это нарушение полиция никак не учла.

По словам Евгения, так зовут мужчину, у госавтоинспекторов своя правда. Они сочли, что действие выделенной полосы отменяет перекресток, расположенный до места столкновения. Поэтому получив постановление о виновности жены, свердловчанин поспешил в центр организации движения города, где взял документ о дислокации знаков и разметки на этом участке.

На схеме у места ДТП есть выделенная полоса, отмечает мужчина. Разметка на асфальте, с его слов, на тот момент имелась.

Свердловский автоэксперт Дмитрий Ларионов комментирует ситуацию так:

Многие водители считают, что знак выделенной полосы прекращает свое действие после какого-нибудь перекрестка. Но это не так. К примеру, если говорить о запрещающих знаках, то они после перекрестка действительно аннулируются. Но в случае с выделенкой всё по-другому: она начинается там, где расположен знак 5.14. «Полоса для маршрутных транспортных средств» и заканчивается там, где расположен знак 5.14.1 «Конец полосы для маршрутных транспортных средств».

Однако в ГИБДД продолжают настаивать на виновности именно водителя Opel:

В ходе рассмотрения жалобы осуществлен дополнительный выезд на место происшествия. Установлено, что место столкновения транспортных средств не находится в зоне действия знаков 5.11.1, 5.13.1, 5.13.2, 5.14 («Полоса для маршрутных транспортных средств»).

Автоэксперт считает, что Елена не имела обязанности уступать BMW потому, что проезд по «выделенке» с целью для парковки был разрешен. И кроме такси, троллейбусов и автобусов там не должно было быть никакого другого транспорта, пишет Е1.

В настоящее время владельцы поврежденных автомобилей пытаются взыскать материальный ущерб с хозяйки автомобиля Opel. Сумма претензий только по одной из разбитых машин - новенькому Audi - составляет 800 тысяч рублей. И это еще не все, уверены супруги.

Окончательную точку в этом споре должен поставить суд.

Сюжеты:
Екатеринбург
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