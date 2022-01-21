С жительницы Екатеринбурга потребовали 800 тыс рублей за столкновение с BMW

Многие водители считают, что знак выделенной полосы прекращает свое действие после какого-нибудь перекрестка. Но это не так. К примеру, если говорить о запрещающих знаках, то они после перекрестка действительно аннулируются. Но в случае с выделенкой всё по-другому: она начинается там, где расположен знак 5.14. «Полоса для маршрутных транспортных средств» и заканчивается там, где расположен знак 5.14.1 «Конец полосы для маршрутных транспортных средств».