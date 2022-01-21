У закладчика в Нижнем Тагиле изъяли 77 свертков с мефедроном

Инцидент произошел вечером 20 января. Сотрудники нижнетагильского отдела МВД были на маршруте патрулирования, когда им на глаза попался молодой человек. Он стоял в заснеженной лесополосе, расположенной в районе улицы Красногвардейская, и озирался по сторонам. При этом у него в руках был смартфон. Не было похоже, что это случайный прохожий.
Сотрудники ППС решили задержать «отдыхающего». Им оказался 23-летний житель Дзержинского района. При личном досмотре у мужчины изъяли 60 свертков синего цвета с неизвестным порошком.
Проведенная экспертиза установила что это наркотик метилэфедрон. Эту партию товара подозреваемый намеревался разложить в тайники с целью дальнешего сбыта. А другую, как выяснили полицейские, он уже успел спрятать в садах на Вагонке. Там нашли еще 17 свертков с «синтетикой».
Сотрудники патрульно-постовойслужбы из Дзержинского района уже задерживали этого молодого человека, поймав на раскопках в снегу. Однако свертки были пустыми, и закладчика пришлось отпустить.
Молодой человек работал на одном из местных предприятий. Задержав его пустым, правоохранители попросили не ломать себе жизнь, но это не помогло. Теперь в отношении тагильчанина возбуждено уголовное дело. За покушение на сбыт наркотиков ему может грозить до 20 лет лишения свободы, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».