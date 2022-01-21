У закладчика в Нижнем Тагиле изъяли 77 свертков с мефедроном

Инцидент произошел вечером 20 января. Сотрудники нижнетагильского отдела МВД были на маршруте патрулирования, когда им на глаза попался молодой человек. Он стоял в заснеженной лесополосе, расположенной в районе улицы Красногвардейская, и озирался по сторонам. При этом у него в руках был смартфон. Не было похоже, что это случайный прохожий.