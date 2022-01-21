У закладчика в Нижнем Тагиле изъяли 77 свертков с мефедроном

У закладчика в Нижнем Тагиле изъяли 77 свертков с мефедроном
У закладчика в Нижнем Тагиле изъяли 77 свертков с мефедроном
Сегодня, 10:21ПроисшествияФото: Пресс-группа МУ МВД России "Нижнетагильское"
20 января в Нижнем Тагиле задержали закладчика наркотиков. Им оказался 23-летний житель Дзержинского района.

Инцидент произошел вечером 20 января. Сотрудники нижнетагильского отдела МВД были на маршруте патрулирования, когда им на глаза попался молодой человек. Он стоял в заснеженной лесополосе, расположенной в районе улицы Красногвардейская, и озирался по сторонам. При этом у него в руках был смартфон. Не было похоже, что это случайный прохожий.

Сотрудники ППС решили задержать «отдыхающего». Им оказался 23-летний житель Дзержинского района. При личном досмотре у мужчины изъяли 60 свертков синего цвета с неизвестным порошком.

Проведенная экспертиза установила что это наркотик метилэфедрон. Эту партию товара подозреваемый намеревался разложить в тайники с целью дальнешего сбыта. А другую, как выяснили полицейские, он уже успел спрятать в садах на Вагонке. Там нашли еще 17 свертков с «синтетикой».

Фото:МУ МВД "Нижнетагильское"

Сотрудники патрульно-постовойслужбы из Дзержинского района уже задерживали этого молодого человека, поймав на раскопках в снегу. Однако свертки были пустыми, и закладчика пришлось отпустить.

Молодой человек работал на одном из местных предприятий. Задержав его пустым, правоохранители попросили не ломать себе жизнь, но это не помогло. Теперь в отношении тагильчанина возбуждено уголовное дело. За покушение на сбыт наркотиков ему может грозить до 20 лет лишения свободы, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».

Сюжеты:
Нижний Тагил
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