В Свердловской области разыскивают двух без вести пропавших местных жителей

В Свердловской области разыскивают двух без вести пропавших местных жителей
В Свердловской области разыскивают двух без вести пропавших местных жителей
Сегодня, 08:42ПроисшествияФото: 1MI
На территории Свердловской области полицейские и волонтеры разыскивают без вести пропавшего 17-летнего подростка и 19-летнего мужчину.

С 14 января на связь со своими родными не выходит 19-летний Игорь Зуев, проживающий в Кургане. Поиски молодого человека продолжаются уже неделю, но пока результата нет. Поэтому, как считают в поисковом отряде «Лиза Алерт», он может быть где угодно.

Фото:ЛизаАлерт

Без вести пропавший довольно высокий, рост у него 195 сантиметров. Он нормального телосложения. Волосы у Игоря Зуева русые, а глаза карие. Из-за ослабленного зрения носит очки.

В последний раз мужчину видели одетым в чёрную куртку, синие джинсы, чёрную шапку и такого же цвета ботинки,

Еще один без вести пропавший — Азизджон Нуриллаев. Ему 17 лет, связь с ним была утрачена еще раньше. Он вышел из дома 11 января и до сих пор не дал о себе знать.

Фото:ЛизаАлерт

Рост подростка примерно 175 сантиметров; телосложение — нормальные; волосы — темно-русые; глаза — карие.

Он был одет в зеленую куртку, такого же цвета штаны, черные кроссовки и шапку черного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Игоря Зуева и Азизджона Нуриллаева просят позвонить по тел. 8 (800) 700- 54- 52 (звонок бесплатный) или по тел полиции 02, 102.

Сюжеты:
ЕкатеринбургНижний Тагил
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