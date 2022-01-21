В Свердловской области разыскивают двух без вести пропавших местных жителей

С 14 января на связь со своими родными не выходит 19-летний Игорь Зуев, проживающий в Кургане. Поиски молодого человека продолжаются уже неделю, но пока результата нет. Поэтому, как считают в поисковом отряде «Лиза Алерт», он может быть где угодно.
Без вести пропавший довольно высокий, рост у него 195 сантиметров. Он нормального телосложения. Волосы у Игоря Зуева русые, а глаза карие. Из-за ослабленного зрения носит очки.
В последний раз мужчину видели одетым в чёрную куртку, синие джинсы, чёрную шапку и такого же цвета ботинки,
Еще один без вести пропавший — Азизджон Нуриллаев. Ему 17 лет, связь с ним была утрачена еще раньше. Он вышел из дома 11 января и до сих пор не дал о себе знать.
Рост подростка примерно 175 сантиметров; телосложение — нормальные; волосы — темно-русые; глаза — карие.
Он был одет в зеленую куртку, такого же цвета штаны, черные кроссовки и шапку черного цвета.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Игоря Зуева и Азизджона Нуриллаева просят позвонить по тел. 8 (800) 700- 54- 52 (звонок бесплатный) или по тел полиции 02, 102.