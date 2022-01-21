Водитель выехал на встречку и врезался в «Приору» на трассе под Нижним Тагилом

Водитель выехал на встречку и врезался в «Приору» на трассе под Нижним Тагилом
Водитель выехал на встречку и врезался в «Приору» на трассе под Нижним Тагилом
Сегодня, 19:41ПроисшествияФото: ОГИБДД МО МВД России «Верхнесалдинский»
Два легковых автомобиля врезались на 48 километре дороги «Нижний Тагил — Нижняя Салда». Инцидент случился 21 января 2022 года в 08.30, результатом стало то, что травмы получили два человека.

Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что 29-летний водитель автомобиля ВАЗ‑210540 двигался в сторону Нижней Салды, но выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ‑217230 «Лада Приора», которым управляла женщина 1980 года рождения.

Результатом аварии стало то, что были ранены водитель машины ВАЗ‑210540 и водитель автомобиля ВАЗ‑217230, сообщает vSalde со ссылкой на ОГИБДД МО МВД России «Верхнесалдинский». Виновник происшествия решил не проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. На данный момент выясняются обстоятельства происшествия.

Фото:ОГИБДД МО МВД России «Верхнесалдинский»

Напомним, стали известны детали ДТП, которое произошло 20 января в 13.20 на перекрестке улиц Вагоностроителей — Окунева. В аварии пострадала женщина.

Сюжеты:
Верхняя и Нижняя СалдаНижний Тагил
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