Водитель выехал на встречку и врезался в «Приору» на трассе под Нижним Тагилом

Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что 29-летний водитель автомобиля ВАЗ‑210540 двигался в сторону Нижней Салды, но выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ‑217230 «Лада Приора», которым управляла женщина 1980 года рождения.
Результатом аварии стало то, что были ранены водитель машины ВАЗ‑210540 и водитель автомобиля ВАЗ‑217230, сообщает vSalde со ссылкой на ОГИБДД МО МВД России «Верхнесалдинский». Виновник происшествия решил не проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. На данный момент выясняются обстоятельства происшествия.
Напомним, стали известны детали ДТП, которое произошло 20 января в 13.20 на перекрестке улиц Вагоностроителей — Окунева. В аварии пострадала женщина.