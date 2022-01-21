За сутки 43 пешехода перешли дорогу в неположенном месте на улицах Тагила

В частности, 14 водителей не предоставили преимущества пешеходам, еще 4 автолюбителя проехали на «красный», а 43 пешехода перешли дорогу в неположенном месте. Об этом редакции рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
С начала 2022 года на дорогах города Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа зарегистрировано 4 наезда на пешеходов, в результате которых 2 человека получили травмы различной степени тяжести, 2 человека погибли. 3 дорожно-транспортных происшествия произошли в один день 20 января, добавили в госавтоинспекции.