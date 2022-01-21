За сутки 43 пешехода перешли дорогу в неположенном месте на улицах Тагила

В ГИБДД Нижнего Тагила после четырех случаев наезда на пешеходов провели рейд, направленный на стабилизацию аварийности. В итоге было выявлено 101 нарушение ПДД как водителями, так и пешеходами.

В частности, 14 водителей не предоставили преимущества пешеходам, еще 4 автолюбителя проехали на «красный», а 43 пешехода перешли дорогу в неположенном месте. Об этом редакции рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила. С начала 2022 года на дорогах города Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа зарегистрировано 4 наезда на пешеходов, в результате которых 2 человека получили травмы различной степени тяжести, 2 человека погибли. 3 дорожно-транспортных происшествия произошли в один день 20 января, добавили в госавтоинспекции. Пешеход погиб под колесами автомобиля на остановке у КРЗ в Нижнем Тагиле

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