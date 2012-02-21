Будет ли безопасной печь в доме? Можно спросить у пожарных
Проблемы с печным отоплением в рейтинге основных причин пожаров этой зимой. С начала года в пригороде Нижнего Тагила произошло 15 пожаров и 12 возгораний. Самая тревожная ситуация – в Николо-Павловском. Каждый третий пожар в пригороде приходится именно на это село.
Из-за короткого замыкания сгорела баня на улице Малая Пушкина. На улицеТепличная сгорели заброшенные сараи. Там огонь разгорелся по виненеизвестных. И три пожара в Николо-Павловском начались из-за проблем спечным отоплением. В результате этих ЧП уничтожены баня, две дачи. И всамом крупном пожаре сгорели 5 частных домов.
Это ЧП случилось, напомним, 22 января на улице Октябрьской. Общий ущербот огня превысил миллион рублей. А виной всему стала печьв бане одногоиз домов. Самодельная конструкция не отвечала никаким требованиямбезопасности, говорит инспектор отдела надзорной деятельностиГорноуральского городского округа МЧС России Елена Рубцова.
Сейчас на хозяина злополучной бани возбуждено уголовное дело зауничтожение чужого имущества в крупном размере, совершённое путёмнеосторожного обращения с огнём. Чтобы избежать трагических последствийдля себя и уголовного преследования за ущерб соседям, нужно не оставлятьогонь без присмотра. Печь не должна быть самодельной. Возводить еёдолжен специально обученный человек, говорит Елена Рубцова.
Если у вас частный дом, вы собираетесь установить там печь или строитебаню и хотите перестраховаться, то можете проконсультироваться упожарных. Специалисты отдела надзорной деятельности даже могут приехать ипроверить, будет ли безопасной свежеустановленная печка. Обратиться затакой консультацией можно в отдел надзорной деятельности Горноуральскогогородского округа МЧС России по адресу Красногвардейская, 55а. Приёмныедни – вторник (14-18 часов), четверг (9-12 часов). Телефон – 25-06-66.Также вам будут рады помочь во Всероссийском добровольномпротивопожарном обществе по телефону 24-68-22.