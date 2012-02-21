Будет ли безопасной печь в доме? Можно спросить у пожарных

Из-за короткого замыкания сгорела баня на улице Малая Пушкина. На улицеТепличная сгорели заброшенные сараи. Там огонь разгорелся по виненеизвестных. И три пожара в Николо-Павловском начались из-за проблем спечным отоплением. В результате этих ЧП уничтожены баня, две дачи. И всамом крупном пожаре сгорели 5 частных домов.

Это ЧП случилось, напомним, 22 января на улице Октябрьской. Общий ущербот огня превысил миллион рублей. А виной всему стала печьв бане одногоиз домов. Самодельная конструкция не отвечала никаким требованиямбезопасности, говорит инспектор отдела надзорной деятельностиГорноуральского городского округа МЧС России Елена Рубцова.

Сейчас на хозяина злополучной бани возбуждено уголовное дело зауничтожение чужого имущества в крупном размере, совершённое путёмнеосторожного обращения с огнём. Чтобы избежать трагических последствийдля себя и уголовного преследования за ущерб соседям, нужно не оставлятьогонь без присмотра. Печь не должна быть самодельной. Возводить еёдолжен специально обученный человек, говорит Елена Рубцова.