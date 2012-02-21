Гибель нижнетагильского школьника не связана с серией самоубийств подростков по всей стране

Напомним, накануне на Тагилстрое родители, вернувшись домой, обнаружилисына в шкафу в петле из ремня от сумки. В Следственном Комитетеагентству ЕАН уточнили, что уголовное дело по факту гибели ребенказавели, чтобы у следователей была возможность тщательно разобраться впроизошедшем.