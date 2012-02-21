Гибель нижнетагильского школьника не связана с серией самоубийств подростков по всей стране
21 февраля 2012, 08:28ПроисшествияОльга
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Следователи среди версий гибели 11-летнего мальчика рассматривают несчастный случай во время игры. Дети выскакивали из шкафа, стараясь напугать друг друга. Расследование ЧП продолжается.
Напомним, накануне на Тагилстрое родители, вернувшись домой, обнаружилисына в шкафу в петле из ремня от сумки. В Следственном Комитетеагентству ЕАН уточнили, что уголовное дело по факту гибели ребенказавели, чтобы у следователей была возможность тщательно разобраться впроизошедшем.
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