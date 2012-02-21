Мужчине, насиловавшему мальчиков в келье церкви, дали 15 лет колонии строгого режима
Суд признал виновным в совершении износилований двух детей 34-летнего тагильчанина, проживавшего в церкви села Покровское.
Именно там он 4 раза совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух мальчиков 10 и 11 лет. Правоохранители постановили, что преступления рассматриваются в соответствии с пунктом «Б» части 4 Уголовного кодекса РФ, то есть насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.
В ходе следствия стало ясно, что мужчина был в храме разнорабочим. Пострадавшие ребята помогали церкви на добровольных началах, выполняли некоторые хозяйственные работы. Насильник был задержан следователями после появления у них оперативных материалов. По окончании разбирательства суд назначил преступнику наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
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