Мужчине, насиловавшему мальчиков в келье церкви, дали 15 лет колонии строгого режима

Именно там он 4 раза совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух мальчиков 10 и 11 лет. Правоохранители постановили, что преступления рассматриваются в соответствии с пунктом «Б» части 4 Уголовного кодекса РФ, то есть насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.