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Мужчине, насиловавшему мальчиков в келье церкви, дали 15 лет колонии строгого режима
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мужчине, насиловавшему мальчиков в келье церкви, дали 15 лет колонии строгого режима

21 февраля 2012, 18:11Происшествия
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