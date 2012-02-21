Сегодня ночью в Нижнем Тагиле сожгли две машины начальника штаба одного из кандидатов в депутаты
21 февраля 2012, 12:05Происшествия
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ЧП произошло сегодня около 2.00 ночи по адресу ул. Первомайская, 21. У начальника штаба кандидата в депутаты Олега Цветкова сожгли два автомобиля Toyota Rav-4.
Машины сгорели дотла, рассказал пострадавший, Александр Аккерман. Один автомобиль принадлежал его жене.
А позже этой же ночью на дверях подъезда помощника депутата появилась надпись угрожающегосодержания. Ее оставили неизвестные, когда пострадавший давал показания в полиции.
ЧП помощник депутата связывает с попыткой соперников Цветкова по предвыборной гонке оказать на него давление. «Мы не исключаем дальнейших провокаций», — добавил Александр Аккерман.
Полиция выясняет обстоятельства происшедшего.
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