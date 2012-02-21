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Сегодня ночью в Нижнем Тагиле сожгли две машины начальника штаба одного из кандидатов в депутаты
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сегодня ночью в Нижнем Тагиле сожгли две машины начальника штаба одного из кандидатов в депутаты

21 февраля 2012, 12:05Происшествия
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