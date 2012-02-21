Вчера горел междугородний автобус сообщением Екатеринбург - Нижний Тагил
21 февраля 2012, 10:43Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Пожар в автобусе начался в 18:30, едва он отъехал от автовокзала в Екатеринбурге. Водитель начал тушить возгорание сам.
Люди из проезжающих мимо автомобилей начали помогать ему. Через некоторое время прибыли пожарные и справились с пламенем меньше чем за пять минут. По данным специалистов, возгорание произошло в результате короткого замыкания, и загорелся прибор для отопления салона. Возможно, происшествие возникло из-за ненадлежащего технического состояния автомобиля.
Никто из пассажиров и людей, тушивших пожар, не пострадал. По данным ИА «Ночные новости», водитель автобуса после полного погашения возгорания предложил пассажирам продолжить поездку в Нижний Тагил, но те отказались ехать на горевшем автобусе.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей