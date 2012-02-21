Вчера горел междугородний автобус сообщением Екатеринбург - Нижний Тагил

Люди из проезжающих мимо автомобилей начали помогать ему. Через некоторое время прибыли пожарные и справились с пламенем меньше чем за пять минут. По данным специалистов, возгорание произошло в результате короткого замыкания, и загорелся прибор для отопления салона. Возможно, происшествие возникло из-за ненадлежащего технического состояния автомобиля.