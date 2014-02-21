В Нижнем Тагиле ищут пенсионера, бывшего директора школы №58

Георгий Павлович с 1980 года по 2004 год возглавлял школу № 58 в Нижнем Тагиле и удостоен звания «Отличник народного просвещения». Все коллеги и ученики характеризуют его, как очень отзывчивого и доброго человек. Сейчас его ищут близкие и родные.

Приметы: на вид около 70 лет, был одет в тёмно-зелёную тёплую куртку и кепку. Особая примета – очки с толстыми линзами.

Где пенсионер может находиться сейчас, родные и близкие не знают, поэтому они просят помощи у всех тагильчан, кто мог его видеть. Вашего звонка очень ждут по телефону 47-07-14. Либо обращайтесь в полицию по телефону 02.