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В Екатеринбурге суд приговорил за смертельное ДТП пьяного водителя «Ауди-ТТ» к 4 годам колонии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге суд приговорил за смертельное ДТП пьяного водителя «Ауди-ТТ» к 4 годам колонии

21 февраля 2016, 12:30Происшествия
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