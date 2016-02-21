В Екатеринбурге суд приговорил за смертельное ДТП пьяного водителя «Ауди-ТТ» к 4 годам колонии
21 февраля 2016, 12:30Происшествия
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Трагедия произошла на трассе Пермь-Екатеринбург в октябре 2015 года. Водитель дорогой иномарки допустил столкновение с автомобилем «Сузуки СХ4», в результате которого погиб ее водитель, а пятилетнему сыну погибшего был причинен тяжкий вред.
Сюжеты: Екатеринбург
ДТП случилось ночью 3 октября. Пьяный водитель ранее был неоднократно штрафован за нарушения ПДД, в том числе за управление автомобилем в состоянии опьянения. Обвиняемый Максим Бобрикович накануне был осужден судом на 4 года в колонии-поселении. Также судом назначена компенсация причиненного морального вреда потерпевшей в размере 1 миллиона рублей. Кроме того, суд постановил лишить виновника смертельной аварии права управлять транспортным средством сроком на 3 года.
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