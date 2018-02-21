23-летний мошенник обманом переписал на себя квартиры пяти тагильчан (ФОТО)

В Нижнем Тагиле был вынесен приговор 23-летнему местному жителю, который похищал квартиры у тагильчан. О первом преступлении стало известно в 2016 году: тогда он путем обмана вынудил своего родственника отдать ему жилье.

Нарушитель вошел в доверие к гражданину и в какой-то момент забрал у него паспорт. Затем он оформил договор на дарение квартиры в свою пользу и убедил владельца поставить в нем подпись.

Как пояснил представитель свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. В ходе расследования объявились еще четверо потерпевших – двое мужчин и две женщины. У них мошенник похитил жилплощади по аналогичной схеме.

В общей сложности нанесенный ущерб потерпевшие оценили в 4,5 млн рублей. По решению суда мошенника приговорили к условному сроку в 3,5 года и выплате штрафа в 150 000 рублей. Все похищенные квартиры были возвращены законным владельцам, пишет МУ МВД «Нижнетагильское».

Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»