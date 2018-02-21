Мэрия Нижнего Тагила была эвакуирована из-за подозрительного свертка (ФОТО)

21 февраля около 13:00 у здания мэрии в Нижнем Тагиле прохожий обнаружил подозрительный сверток, о котором тут же сообщил полицейским. На место направились служба спасения, кинологи, полиция, скорая помощь и пожарные.

Здание было оцеплено, была объявлена эвакуация. С подозрительным пакетом провели работу саперы-взрывотехники, однако после вскрытия «взрывное устройство» оказалось свертком поролона с окурками внутри.

Сверток был упакован и обмотан скотчем. Спасатели предположили, что «тревога» была своеобразной «проверкой бдительности» спецслужб. Уже в 13:15 сотрудники мэрии вернулись на свои рабочие места, пишет «Новый город».