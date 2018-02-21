Мэрия Нижнего Тагила была эвакуирована из-за подозрительного свертка (ФОТО)
21 февраля, 17:40Происшествия
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Сотрудники администрации Нижнего Тагила были эвакуированы из-за подозрительного свертка, который лежал возле здания.
Сюжеты: Нижний Тагил
21 февраля около 13:00 у здания мэрии в Нижнем Тагиле прохожий обнаружил подозрительный сверток, о котором тут же сообщил полицейским. На место направились служба спасения, кинологи, полиция, скорая помощь и пожарные.
Здание было оцеплено, была объявлена эвакуация. С подозрительным пакетом провели работу саперы-взрывотехники, однако после вскрытия «взрывное устройство» оказалось свертком поролона с окурками внутри.
Сверток был упакован и обмотан скотчем. Спасатели предположили, что «тревога» была своеобразной «проверкой бдительности» спецслужб. Уже в 13:15 сотрудники мэрии вернулись на свои рабочие места, пишет «Новый город».
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Фото: «Новый город»
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