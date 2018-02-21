Потолок повторно обрушился в жилом доме Екатеринбурга на Уралмаше
21 февраля, 23:25Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Жителей дома на Уралмаше продолжают преследовать неудачи. В здании повторно обрушился потолок.
Сюжеты: Екатеринбург
15 февраля в жилом доме в Суворовском переулке Екатеринбурга произошло обрушение крыши. В результате пострадали хозяин квартиры и двое его детей. 21 февраля потолок обвалился снова.
На этот раз крыша обвалилась в квартире первого подъезда. Прибывшие спасатели эвакуировали жильцов дома. Как сообщает «Вечерний Екатеринбург», пострадавших в результате повторного обрушения кровли нет.
Экспертиза, проведенная ранее, признала жилой дом в Суворовском переулке полностью пригодным для жилья.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей