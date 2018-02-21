Потолок повторно обрушился в жилом доме Екатеринбурга на Уралмаше

15 февраля в жилом доме в Суворовском переулке Екатеринбурга произошло обрушение крыши . В результате пострадали хозяин квартиры и двое его детей. 21 февраля потолок обвалился снова.

На этот раз крыша обвалилась в квартире первого подъезда. Прибывшие спасатели эвакуировали жильцов дома. Как сообщает «Вечерний Екатеринбург», пострадавших в результате повторного обрушения кровли нет.