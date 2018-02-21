Рабочему Евраз НТМК отрезало ступню на станции «Западная» в Нижнем Тагиле
Работнику «Евраз НТМК» в Нижнем Тагиле отрезало ступню железнодорожным составом на станции «Западная». Несчастный случай произошел на производственной площадке управления железнодорожного транспорта предприятия.
По данным от источника редакции, 19 февраля машинист тепловоза и помощник машиниста во время рабочей смены производили маневры на железнодорожном составе на станции «Западная». Помощник машиниста стоял на подножке вагона и держался за поручень. В какой-то момент его рука соскользнула с поручня и он упал с подножки. Правая нога мужчины попала под колесо и ее отрезало.
Собеседники редакции выдвигают версию, из-за чего могла произойти трагедия. По их словам, мужчина работал с переработками по несколько ночных смен подряд, желая заработать больше денег, и это могло сказаться на его физическом состоянии.
Оперативный комментарий по происшествию в пресс-службе «Евраз НТМК» получить не удалось. В управлении железнодорожного транспорта НТМК также не отвечали телефоны.
© Ирина Анисимова, TagilCity.ru