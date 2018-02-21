Рабочему Евраз НТМК отрезало ступню на станции «Западная» в Нижнем Тагиле

По данным от источника редакции, 19 февраля машинист тепловоза и помощник машиниста во время рабочей смены производили маневры на железнодорожном составе на станции «Западная». Помощник машиниста стоял на подножке вагона и держался за поручень. В какой-то момент его рука соскользнула с поручня и он упал с подножки. Правая нога мужчины попала под колесо и ее отрезало.