Работники «Почты России» подозреваются в разглашении данных клиентов и вскрытии писем

В декабре 2017 года в поселке Павда Свердловской области местной жительнице положили в почтовый ящик конверт с признаками вскрытия. В ходе разбирательства выяснилось, что письмо вскрыла на местном почтовом отделении любопытная сотрудница, содержание письма неизвестно. За нарушение тайны переписки возбуждено уголовное дело, пишет URA.ru.

19 февраля 22 отделение «Почты России» Тюмени прислало извещение на получение посылки, на обратной стороне которого были напечатаны данные паспорта, ФИО и номера телефонов жительниц, обращавшихся на почту в 2014 году.

Этот случай в Тюмени не единственный, в январе извещение с персональными данными жителей от 16 отделения «Почты России» получил еще один житель города.

Пострадавшие тюменцы планируют написать жалобу на действия работников почтового отделения и обратиться в суд, передает Nash Gorod.ru.