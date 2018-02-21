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Работники «Почты России» подозреваются в разглашении данных клиентов и вскрытии писем
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Работники «Почты России» подозреваются в разглашении данных клиентов и вскрытии писем

21 февраля, 14:30Происшествия
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